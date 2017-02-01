Kafeden Televizyon Hırsızlığı Kamerada

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sabaha karşı bir kafeye giren hırsızın televizyonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 05.20 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Sezer Çiçek'e ait kafenin kepengini kaldırarak içeri giren hırsız, televizyonu sökerek dışarıda bekleyen kişiye verdi. Hırsız bir televizyonu daha sökmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca dışarı çıkıp, kendisini bekleyen suç ortağıyla kaçtı.



Sabah işyerini açan Sezer Çiçek, televizyonun çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Sezer Çiçek de güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, tepki gösterdi. - Kocaeli