Kafede Vahşet! Eşini Facebook'tan Paylaştığı Şiirdeki Gibi Katletti!

Kıbrıs Gazimağusa'da dün gündüz vakti ve sokak ortasında birçok kişinin gözleri önünde 25 yaşındaki Burcu Okumuş, kıskançlık cinayetine kurban gitti. 42 yaşındaki Özgür Okumuş, "Ayten'in Sonu" isimli Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait - Ayten'i Markiz pastanesinde vurdular… Onu ben vurdum… Ayten kanlar içinde düştü yere… Bense ağlıyordum- şiirini paylaştıktan 14 saat sonra kendisinden 17 yaş küçük eşi Burcu Okumuş'u sokak ortasında 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Özgür Okumuş daha sonra da aynı bıçağı kendi göğsüne sapladı.

BURCU'NUN HAYALLERİ İÇİN KIBRIS'A GİTTİLER

Türkiye'nin Zonguldak ilinde başlayan, Kıbrıs'ta acı sonla biten çiftin hikayesi ise şöyle başladı; Elde edilen bilgilere göre, Okumuş çifti 2015 yılında Zonguldak'ta dünya evine girdi. Zonguldak-Ereğli'de gazetecilik yapan bir dönem de Ereğli Belediye Başkanının basın danışmanlığını yaptığı öğrenilen Özgür Okumuş, ikinci evliliğini Burcu ile yaptıktan sonra Kıbrıs'a yerleşti. Çiftin 2016 yılında Kıbrıs'a yerleşmesinin nedeni ise Burcu'nun üniversite okumak istemesi oldu.

2 AY ÖNCE EVLERİNİ AYIRDILAR

Çift Kıbrıs'a geldikten sonra Özgür Okumuş, Yemen Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burcu Okumuş ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde Diyaliz Teknikerliği bölümüne kaydını yaptırdı. İki yıla yakındır Kıbrıs'ta yaşayan çiftin arasında ise kıskançlık yüzünden sürekli sorun yaşanmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Özgür Okumuş'un sürekli eşine baskı yaptığı, tartıştıkları öne sürüldü. Bu tartışmalardan dolayı çift 2 ay önce evlerini ayırdı. Burcu Okumuş, Lefkoşa'da arkadaşları ile kalmaya başlarken, Özgür Okumuş'un ise olaydan bir hafta önce işten ayırıldığı ancak yeni bir yer bulana kadar işyerine ait evde kaldığı öğrenildi.

KONUŞMAYA ÇAĞIRDI, GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Olay günü olan dün ise Özgür Okumuş, konuşmak için eşi Burcu Okumuş'u eski işyeri olan Yemen Kahvesi'ne çağırdı. Burcu Okumuş, eşinin isteği ile Sabah saatlerinde mekana gitti. Burada konuşmaya başlayan çiftin arasında daha sonra tartışma başladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çift arasındaki tartışma Özgür Okumuş'un eşine yüksek sesle bağırıp hakaret etmesi ile devam etti. Kavganın büyümesi üzerine Burcu Okumuş, mekandan dışarı çıktı ve hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Öfkesini alamayan Özgür Okumuş eşinin peşinden gitti ve gözünü kırpmadan üzerinde sakladığı bıçağı çıkarıp, 25 yaşındaki Okumuş'u 6 yerinden bıçakladı. Hırsını alamayarak kendini de bıçaklayan 42 yaşındaki öfkeli koca Özgür Okumuş da ağır yaralandı.

KENDİSİ DE AĞIR YARALI

Herkesin gözleri önünde vuku bulan olayda 3'ü kalp kısmından biri de boyundan olmak üzere 6 bıçak darbesi alan Burcu Okumuş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Taksi ile hastaneye götürülen Özgür Okumuş ise ameliyat edildikten sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

AYTEN'İN SONU, BURCU'NUN SONU OLDU

Yaşanan olay gündüz vakti ve birçok kişinin önünde meydana gelirken cinayetten birkaç saat önce Özgür Okumuş'ın Facebook'tan yaptığı paylaşımlar, Burcu Okumuş'u öldürmeyi planladığını gösterdi. Özgür Okumuş, cinayetten bir saat önce, "noktayı koyman gereken yeri bilmekti oysa adamlık nokta…"iletisini paylaşırken, cinayetten yarım saat önce de "Sevda" isimli şarkıyı paylaştığı dikkati çekti. Ancak cinayeti planladığını gösteren en çarpıcı paylaşımı ise olaydan 14 saat önce Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait "Ayten'in Sonu" isimli şiiri oldu. Özgür Okumuş'a karşın Burcu Okumuş'un ise önceki gün eşi ile olan fotoğraflarını Facebook'tan "Aşk" iletisi ile paylaştığı dikkati çekti. (Kaynak: Kıbrıs Star)















