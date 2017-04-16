Kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı



ANKARA - Başkent'te alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Yıldızevler 4. Cadde'de meydana geldi. Sedat A. isimli şahıs yanındaki 2 kişi ile alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Ö. ve yanındaki 3 kişinin bulunduğu kafeye geldi. Bir süre yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirine silah çekti. Yaşanan çatışma sonucunda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.