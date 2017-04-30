Kafede Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Zehirlendi

Erzurum'da bir kafede çıkan yangın da dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay dün saat 21. 30 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terminal Mahallesinde bulunan bir kafede tadilat sırasında elektrik kontağından kaynaklı zeminde bulunan ahşabın tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangında dumandan zehirlenen 3 kafe çalışanı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM