Kafasıyla Muhteşem Gol Attı

Meksika Ligi'ndeki Pachuca -Cruz Azul maçında konuk ekibin oyuncusu Ruíz kafasıyla çok ince çalıştı.

Meksika Ligi'ndeki Pachuca -Cruz Azul maçında konuk ekibin oyuncusu Ruíz kafasıyla çok ince çalıştı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cruz Azul, Meksika, Maç
sponsored ads