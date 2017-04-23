Kafasında Bıçak Darbeleri Olan Belediye İşçisi Tarlada Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde tarlasında ölü bulunan belediye işçisinin cinayete kurban gittiği iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, birkaç gün önce Besni-Kızılpınar mevkiinde bulunan tarlasına giden ve evine dönmeyen Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Mustafa Kirazkırmızı'dan (50) haber alamayan ailesi merak etti. Tarlaya giden aile Kirazkırmızı'yı kanlar içerisinde buldu. Aile, olayı sağlık ekipleriyle polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Kırazkırmızı'nın öldüğünü belirledi. Kafasına aldığı bıçak darbeleri sonucu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldüğü iddia edilen Kirazkırmızı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan, Mustafa Kirazkırmızı'nın abisi Durmuş Kirazkırmızı'nın da 1990 yılında kafasının taşla ezilerek öldürüldüğü ve faillerin bulunamadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN