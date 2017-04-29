Kafasına Silah Dayalıyken Bile...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde bir restorana müşteri gibi gelerek sipariş veren adam ardından silahını çekerek kasadaki paraları istiyor. Bir süre şaşkınlık yaşayan kasiyer ise soğukkanlı bir şekilde paraları soyguncuya veriyor. Kasiyerin rahat tavırları dikkat çekerek paraları alan soyguncu olay yerinden kaçıyor.