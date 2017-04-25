Kendine has üslubuyla müzik sahnesine yeni bir ses katan Nuri Harun Ateş ya da nam-ı diğer Kafası Karışık Kontrtenor 25 Nisan'da Babylon sahnesinde.



Dünyadaki sayılı kontrtenorlardan Nuri Harun Ateş'in profesyonel kariyeri, 2002'de, Mustafa-O¨vu¨l Avkıran 5. Sokak Tiyatrosu'nda başladı. Ateş, "Neos Cosmos" adlı oyundaki rolü ile International Zurich Theater Spektakel 2003 performans o¨du¨lu¨ne layık görüldü. Tu¨rkiye'nin en o¨nemli Opera Yarıs¸ması "Siemens Opera Yarıs¸ması"ndan da ju¨ri o¨zel o¨du¨lu¨ne sahip sanatçı, operadan caza, alaturkaya türler arası bir performans sergiliyor. "Kafası Karıs¸ık Kontrtenor" projesine 2011 yılında başlayan Nuri Harun Ateş'in aynı isimli taşıyan bir albümü var.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kafası Karışık Kontrtenor



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır