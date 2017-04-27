Kafanızı Dinleyip, Hayatın Karmaşasından Uzaklaşmanıza Yardımcı Olacak 5 Yer

Yoğun ülke gündemi, iş yoğunluğu derken kendimize zaman ayırmayı unuttuğumuz bugünlerde, her şeyi bir kenara bırakacağınız 5 özel yeri sizler için derledik.



İnternetsiz, telefonsuz ve maillere cevap vermek zorunda kalmadığınız yerler, kendinize zaman ayırmak için biçilmez kaftan.



Brecon Beacons Doğal Parkı





Fütüristik tasarımı ile doğanın içinde sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekanlarından biri. İngiltere'de bulunan park, tamamen doğal materyellerden oluşan odaları ile size doğayla iç içe bir tatil sunuyor.



Herm Adası





Maillerinizi unutun! Saat yok, televizyon yok, telefon yok. White House Hotel, sizi teknolojiden uzak tutmak için ellinden geleni yapıyor. Telefonlarınızı resepsiyona teslim etmeden otele giriş yapamıyorsunuz.



Puglia





18. yüzyıldan kalan bir taş bina da huzurlu bir tatil kim istemez? Teknolojiden uzak olmanız da cabası. Teknolojik aletler otele alınmazken, müşterilerine sağlıklı bir tatil sunan Puglia'nın sağlıklı yaşam aktivitleri dikkat çekiyor. Yogadan detox kamplarına kadar birçok aktivite sunan Puglia, İtalya'da bulunuyor.



Grenadines





Tropikal adalarının saklı cennetlerinden biri olan Grenadines'te bulunan Petit St Vincent'te diğer oteller gibi teknolojik aletlere izin yok. Deniz ve doğanın tadını çıkarmak için sunulan imkanlar da insanoğlunun teknolojiye ne kadar bağlı olduğunu kanıtlayan cinsten.



Cape Horn





Güney Amerika'da bulunan Cape Horn, dünya üzerinde doğallığını bozmamış nadir yerlerden biri. Stella Austalis gemisi ile seyahat ederken, bu doğal güzelliği sosyal medyada paylaşmanız mümkün değil çünkü gemide telefonunuz çekmiyor.