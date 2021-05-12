Kafalar Karışık filmi oyuncuları kim? Kafalar Karışık konusu, oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti!
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Kafalar Karışık filmi oyuncuları kim? Kafalar Karışık konusu, oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti!

Kafalar Karışık filmi oyuncuları kim? Kafalar Karışık konusu, oyuncuları ve Kafalar Karışık özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kafalar Karışık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kafalar Karışık konusu, özeti ve Kafalar Karışık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kafalar Karışık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kafalar Karışık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kafalar Karışık filmini izleyecek olanların merak ettiği Kafalar Karışık konusu nedir, Kafalar Karışık oyuncuları kimler ve Kafalar Karışık özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Atakan'ın sevgilisi Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır. Çift ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Zengin bir kadın olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan ne yaparsın yapsın Buse'nin dedesini ikna edemez. Böyle olunca geriye tek çare Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasının bulmak kalır. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder.

Kafalar Karışık filminin başrollerinde sosyal medyada çektikleri videolarla isimlerini duyuran Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu'nun oturduğu filmin kadrosunda Altan Erkekli, Musa Uzunlar, Güven Kıraç ve Erkan Can gibi usta oyuncular da yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise "Mustang" filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök üstleniyor.

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yücel Yolcu

Oyuncular: Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Güven Kıraç, Erkan Can

Slogan: Kışkırtıcı Bir Macera!

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018 Cuma

Senaryo: Enver Sülük, Büşra Karahan

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