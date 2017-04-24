Kafadan 17 Puan Gitti!

F.Bahçe'ye 90+1'de Josef'in kafa golüyle teslim olan sarı-kırmızılıların bu sezon yediği 33 golün 15'i (%45) rakip oyuncuların kafa vuruşlarıyla geldi. Bu gollerle 19 puan yitirildi.



Galatasaray'ın bu sezon kafa gollerindeki zaafı ezeli rakip F.Bahçe ile oynanan derbide de başına bela oldu. Kanarya'dan önce Şampiyonlar Ligi yolundaki en önemli rakibi Başakşehir'e Adebayor'un 2'si kafa ile olmak üzere 3 golüyle teslim olan sarı-kırmızılılar baştan sona üstün bir görüntü çizdiği dünkü derbide de bu sezonki en büyük k,busu yüzünden büyük hüsran yaşadı.



Bu sezon ligdeki ilk kafa golünü 2. haftadaki Akhisar'da Vaz Te'den yiyen Cimbom sonra toparlanıp maçı 3-1 kazansa da 4. haftadaki Beşiktaş derbisinde o kadar şansı değildi. Sarı-kırmızılıların 2-0 önde götürdükleri maçta Marcelo'nun kafa golüyle uyanan Kartal sonrasında 1 puanı kurtarmayı başardı.



7 KEZ KAYBETTİ!



10. haftada G.Saray öane geçse de Mehmet Batdal ve Yalçın'ın kafa golleriylea Başakşehir'e 2-1 yenildi. 15. haftada Osmanlı deplasmanında sarı-kırmızılılar 1-0 öndeydi. Webo 2 kafa golüyle skoru 2-1 yapsa da 1 puanlık teselli Semih'ten geldi. 8. hafta Karabük'te Yasin'e 30'da Seleznev yanıt verdi. 87'de Serdar Deliktaş kafayla Aslan'ı yıkan isim oldu.



20. haftada Kayseri, TT Arena'yı 2-0'la sallarken, Mabiala ve Levent'in golleri kornerden kafayla geldi. 27. haftadaki Başakşehir 4-0'lık Başakşehir hezimetinin 2 golü kafayla geldi. ve son olarak dünkü derbide Josef de Souza 90+1'de fişi çeken golü kafayla attı.



Özetle Cimbom bu sezon yediği 33 golün, 15'ini kafa vuruşlarından ağlarında gördü. Puan kaybı yaşanan 12 maçın 7'sinde rakipler kafasını kullandı, yitirilen toplam puan 19 oldu.



(Vatan)