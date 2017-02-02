Kadro Dışı Bırakılmalarının Gerçek Sebebi

FutbolArena Özel - Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında teknik direktör Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan iki futbolcu Van der Wiel ve Emenike'ye af çıktı! Transfer döneminde takımda kalan iki futbolcu da af kararı sonrasında 2 Şubat 2017 günü yapılacak olan antrenmanda yer alacaklar. Fenerbahçe'de Van der Wiel ve Emenike neden kadro dışı bırakıldılar?



Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen fakat hayal kırıklığı yarattıktan sonra önce formasını kaybeden, daha sonra da kadro dışı bırakılan Van der Wiel, kadro dışı bırakıldıktan sonra başka kulüplerden teklifler gelmesine rağmen Fenerbahçe'de ısrarla kalmak istediğini ve çok çalışarak yeniden formasını kazanacağını dile getirmişti. Bir diğer futbolcu Emenike ise yine kötü performansının dışında özellikle maçlarda oyundan alındıktan sonra Advocaat'a karşı gösterdiği tepkiler nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.



YÖNETİCİ İLE TARTIŞMASI ETKİLİ OLDU



Fenerbahçe'de Van der Wiel'in sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılmasının perde arkasında yönetici Ali Yıldırım ile yaşadığı tartışma yatıyor. Kötü performansının yanı sıra özellikle lakayıt tavırlarıyla yönetimi sinirlendiren Van der Wiel'in, yönetici Ali Yıldırım ile yaşadığı tartışma kadro dışı bırakılmasında en büyük etken olmuştu.



ADVOCAAT ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI



Van der Wiel dışında yine affedilen bir diğer futbolcu Emenike ile sarı lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat özel görüşme yaptı. Her iki futbolcu ile özel görüşen Advocaat, "Aklınızı başınıza alın. Bu sizin son şansınız ve mutlaka iyi değerlendirin, iyi çalışın." şeklinde uyarılarda bulundu.



TOPLAM MAAŞLARI 5 MİLYON EURO



Ara transfer döneminde başka kulüplerden teklif alan fakat anlaşamayan Emenike yeniden sarı lacivertli takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. Van der Wiel ise kulübe gelen tekliflere rağmen ısrarla kalmak istedi. Buna göre Fenerbahçe'de bu sezonu tamamlayacak olan iki futbolcunun toplam maaşı 5 milyon euro.



Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Emenike ve Van der Wiel, 2 Şubat tarihinden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacak.