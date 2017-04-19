Kadırov: Batı, Rusya'yı Yok Etmek İçin Elinden Gelen Her Şeyi Yaptı

– Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadırov, batının özel servislerinin Rusya'yı yok etmesi için insanları hazırladıklarını öne sürdü.



Kadırov RT'ye verdiği röportajda, "Uzun yıllar boyunca batının ve Avrupa'nın gizli servisleri egemen devlet olan Rusya'yı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar." diyerek, kriz merkezi olarak Çeçenistan Cumhuriyeti'nin seçildiğini söyledi.



Sözlerine devam eden Kadırov, "Son 10 yılda batının özel servisleri tarafından hazırlananlar tarafından en sert savaşlar gerçekleşti. Bu teröristler 50 çeşitli devleti temsil ediyordu. Rusya buna karşı geldi, güçlü bir devlet olduğunu ve kimsenin devleti ve halkıyla dalga geçmesine izin vermeyeceğini kanıtladı." dedi. - Moskova