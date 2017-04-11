Kadirli-Sumbas Yolunda Çalışmalar Başladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli-Sumbas yolunda yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.



Milletvekili Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz aylarda Kadirli Güney Çevre Yolu'nun hizmete girmesinin ardından Kadirli Sumbas arasındaki yolla ilgili çalışmaların da başladığını ifade etti.



Sumbaslı vatandaşların yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Durmuşoğlu, şunları kaydetti:



"5 kilometresi bölünmüş, devamı ise tek şerit olarak yapımına başlanan yeni yol, bölgemizdeki ciddi bir ihtiyacı gidermiş olacak. Sumbas ve Kadirli arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecek, Organize Sanayi Bölgesinin ulaşımını kolaylaştırmış olacağız. Yapımına başlanan ve en kısa zamanda tamamlanması için destek olacağımız yeni yol, Sumbas'a büyük bir değer katacaktır." Düziçi-Kanlıgeçit, Osmaniye-Kadirli, Kadirli-Ceyhan yolları ile liman bağlantı yolunun da çok kısa zaman içerisinde tamamlanması için girişimlerinin sürdüğünü dile getiren Durmuşoğlu, "Açılan her yeni yolun bölgemize güç vereceğini biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Osmaniye'yi her açıdan bölgenin yıldızı yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.