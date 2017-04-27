Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Osmaniye'de, Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Doğan Urhan'ın da aralarında bulunduğu 109 emniyet mensubunu açığa aldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin" 2'nci maddesinde belirtilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Kadirli İlçe Emniyet Müdürü Doğan Urhan açığa alındı.



Osmaniye'de FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 1'i 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser, 10'u komiser yardımcısı, 5'i başpolis ve 91'i polis memuru olmak üzere toplam 109 emniyet mensubunun görevden el çektirildiği öğrenildi. - OSMANİYE