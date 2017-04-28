Kadirli'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Kadirli'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.



Kadirli Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen törende, eğitime katılan 16'sı kadın toplam 28 kursiyere sertifika verildi. Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, yaptığı konuşmada eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcilerin kendi iş yerlerini kurmaları için hem teknik hem de maddi destek vereceklerini söyledi.



Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru hattı güzergahında yer alan yerleşim birimlerinde kırsal kalkınmaya yönelik projeler uyguladıklarını ifade eden Kaya, "Atatürk Üniversitesi ve BTC işbirliği ile yürütülen proje kapsamında 10 ilde kırsal kalkınmaya yönelik uygulamalarımız olmuştur. Kadirli'de 4 gün süren ve 28 girişimcinin katıldığı eğitim programına destek veren Kadirli Ticaret Odası Başkanı Hasan Kastal ve KOSGEB Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir' e teşekkür ediyoruz." dedi.



Sertifika törenine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.