Kadirli'de Şüpheli Ölüm

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafasından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Topraktepe (Çangaza) Köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hasan Sert ile M.İ. Topraktepe (Çangaza) köyüne gitti. Yakacak odun sevkiyatı yaptığı öğrenilen M.İ., Hasan Sert'i başından vurulmuş halde Kadirli Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede öldüğü anlaşılan Hasan Sert'in vurularak mı öldürüldüğü, yoksa kaza kurşunuyla mı öldüğü araştırılırken M.İ. gözaltına alındı. Sert'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgi soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE