Kadirli'de Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

Kadirli ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



Kadirli Belediyesi tarafından Öğretmenevi binası önünde organize edilen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Programda Sami Güçlü Semazen ekibinin sema gösterisi beğeni topladı.



Belediye Başkanı Ömer Tarhan, yaptığı konuşmada, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Hz. Muhammed'in hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilediğini söyledi.



İslam'ın güven, barış ve huzuru inşa için geldiğini ifade eden Tarhan, "Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'i daha iyi tanımak, anlamak, anlatmak ve O'nun sevgisini her daim canlı tutmak için bir aradayız. Her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız Kutlu Doğumun manevi havasını hep birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız vardır. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır." diye konuştu.