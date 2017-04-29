Kadirli'de Kitap Okuma Etkinliği

Kadirli Ülkü Ocakları, "Kitap bizden, çay bizden, okumak sizden" adlı kitap okuma etkinliğini düzenledi.



Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, 2 saat süreyle Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan kitabı okudular.



Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Recep Gümüş, yaptığı açıklamada, okuyan gençliğin yetişmesi için herkesin kitap okuması gerektiğini söyledi.



Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini ifade eden Gümüş, "İlkini düzenlediğimiz kitap okuma etkinliğine katılım bizleri mutlu etti. Her zaman örnek alınması gereken Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan kitapları okuduk. Rahmetle anıyoruz. Emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.