Kadirli'de Hırsızlık Operasyonu

Kadirli ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, Şehit Kansu Küçükateş ve Cemal Paşa Mahallelerinde ev ve iş yerlerinden bisiklet ve ayakkabı hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Olay yerlerine yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yaptığı iddiasıyla A. E. (19), A. M. (19), A. E. (16) ve K. F.(16) gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.