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Kadirli'de Fetö Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

Kadirli'de Fetö Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kadirli'de Fetö Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde daha önce açığa alınan aile hekimi doktor L.T. ile öğretmen H.Ş. savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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