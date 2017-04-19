Kadirli'de Esnaflara Kayıtlı İstihdam Eğitimi

Kadirli'de esnaflara yönelik kayıtlı ve kayıt dışı istihdamın getirdiği koşullar konulu eğitim programı düzenlendi.





Kadirli Ticaret Odası, Ceyhan Ticaret Odası, ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kayıtlı İstihdam ile Büyüyen Türkiye" konulu proje kapsamında Karatepe Park Otel'in toplantı salonunda 1 günlük eğitim programı yapıldı.





Kadirli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kastal, ekonomik ve toplumsal sorunlardan kayıt dışı istihdam konusunda düzenledikleri eğitim toplantısının ülkenin geleceği için önemli olduğunu söyledi.





Kayıt dışı istihdamın bütün ülke ve ekonomilerde bulunduğunu ifade eden Kastal, şöyle konuştu:





"Sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle legal şekilde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı istihdamın birçok olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında en önemlileri ülke ekonomisine, örgütlenmeye, rekabete, sosyal güvenlik sistemine, gelir dağılımına ve etik değerlere olan olumsuz etkileridir. Bu noktada ortağı olduğumuz proje ile bölgemizde düzenleyeceğimiz bir dizi eğitim faaliyetleri ile ilçemizde kayıt dışı istihdamın zararları ve kayıtlı istihdamın önemi üzerine bir bilinç oluşturacağız.".





Eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.