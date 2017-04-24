Kadirli'de "Ab ve Ulusal Proje Hazırlama Çalıştayı"

Kadirli'de, Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında "AB ve Ulusal Proje Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi.



Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kadirli Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Emniyet Müdürlüğü ve kurum amirleri katıldı.



Kaymakam Tamer Orhan yaptığı konuşmada, projeler konusunda Kadirli'nin gerekli desteği alması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.





İlçenin kalkınması ve tanıtımı gibi konularda her ay proje çalışması yapılacağını ifade eden Orhan, "Turizm, yatırım, teknik destek ve tanıtım konularında hazırlanacak projelerle ilçemizin kalkınması ve tanıtımı için faydalı projelere imza atılacağına inanıyorum. Oluşturacağımız ekibimizle Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, DOĞAKA ve SODES gibi ajansların açmış olduğu proje ilanlarını en iyi şekilde değerlendirerek ilçemize faydalı projeler yapılması sağlanacak. Bu konuda çalışmalarımızı arttıracağız." diye konuştu.