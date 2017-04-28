Kadıralak Yaylası Maviye Boyanıyor

Mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası baharla birlikte maviye boyanmaya başladı.



Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olmaya aday görüntüsüne yeniden kavuşuyor. Yayla, geçtiğimiz yıl Nisan ayı başında kendisi ile özdeşleşen mavi yıldız çiçekleri ile bezenirken, bu yıl kışın bölgede sert geçmesi nedeniyle çiçekler kendini Nisan sonunda göstermeye başladı.



Yaylanın baharla birlikte mavi yıldız çiçekleri ile maviye boyanmaya başladığını gören vatandaşlar manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı. - TRABZON