Topbaş: Üsküdar-Beykoz Arası Metro Yapacağız

Üsküdar Belediyesinde düzenlenen İstişare toplantısında program kapsamında Üsküdarlılarla bir araya gelerek konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Üsküdar'dan Beykoz'a metro projesi yapıyoruz. Çamlıca'da yapılan Camiye Altunizade'den bir raylı sistem planlıyoruz" dedi.

"ÇAMLICA CAMİ'SİNDEN ALTUNİZADE'YE RAYLI SİSTEM PLANLIYORUZ"

Metro projeleriyle ilgili konuşan Başkan Kadir Topbaş, "İnşallah Mayıs sonu gibi Ümraniye Metrosunu açarız. İnşallah Ağustos sonu Eylül başı gibi Çekmeköy metrosunu açarız. Ayrıca Üsküdar'dan Beykoz'a metro projesi yapıyoruz. Çamlıca'da yapılan Camiye Altunizade'den bir Raylı sistem planlıyoruz. Tabi bu daha sonra devam edecek. Nereye ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.