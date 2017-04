Kadir Topbaş'tan Halk Oylaması Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "AK Parti mensubu olmasaydım veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önerisini başka bir parti getirseydi, ben yine de 'evet' derdim." dedi.



Topbaş, halk oylamasına ilişkin Twitter ve Facebook hesaplarından yayımladığı mesajında, vatandaşları halk oylamasında "evet" oyu vermeye çağırdı.



Mesajında, "16 Nisan'da 'evet' diyelim, devlet sistemine güçlü bir aşı yapalım. Krizler, kaoslar, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar bir daha hiç yaşanmasın, hizmet ve yatırımlar artarak devam etsin. Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar kalıcı olarak korunsun, millet iradesi ile devlet yönetimi arasına hiçbir güç giremesin." ifadelerini kullanan Topbaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önerisini başka bir parti getirmiş olsa bile oyunun olumlu olacağını vurguladı.



Topbaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"AK Parti mensubu olmasaydım veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önerisini başka bir parti getirseydi, ben yine de 'evet' derdim. Zira, tarihin dönüm noktasındayız. Büyük dirilişin şafağında, aydınlık geleceğin kapısındayız. Ele güne karşı, dosta düşmana karşı, el ele gönül gönüle, 80 milyon büyük bir aileyiz. Hak gelince batılın zail olması gibi, güneş görününce karanlığın kaybolması gibi, Mecnun'un Leyla'ya, Ferhat'ın Şirin'e aşkı, Yunus'un şiiri, Mevlana'nın duası gibi, Alparslanların, Yavuzların, Fatihlerin yüreği, Battal Gazilerin, Ulubatlı Hasanların, Alperenlerin bileği gibi, Gazi Mustafa Kemal'in mücadeleciliği, Menderes'in cesareti, Türkeş'in ufku, Özal'ın vizyonu, Erbakan'ın gayreti gibi denizlere kavuşan nehirler, sahillerde köpüren dalgalar gibi, birlik için dirlik için hep beraber, büyük ve güçlü Türkiye için, tarihi bir adım atmaya hazırlanıyoruz."



"Maşalar kırıldı, maskeler düştü"



Topbaş, mesajında Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını vurguladı. Haçlı ittifaklarının, hain terör odaklarının, türlü hileler ve tuzaklarla bunca saldırı ve kumpasın sebepsiz olmadığını belirten Topbaş, güçlü, bağımsız ve dünyaya kafa tutabilecek bir Türkiye istenmediğini ifade etti.



Türkiye'nin ayağa kalkması halinde sömürü çarklarının kırılacağını ve bunun görüldüğünü bildiren Topbaş, mesajını şöyle sürdürdü:



"Çünkü biz dirilirsek, insanlık dirilir, biliyorlar. Her şeyi denediler. ve son olarak 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine karşı, milletimizin cesaretine ve kahramanlığına şahit oldular. Maşalar kırıldı, maskeler düştü. Şimdi o maşaları tutan eller bizzat sahneye çıktı. Dünyadaki değişimin farkına varmak mecburiyetindeyiz. Ülkelerin büyük bir yarış içinde olduğunu görmek, hızlı ve atak davranmak zorundayız. Hedeflerimizi büyük koymak durumundayız. Dünyada güç dengeleri yeniden şekillenirken, enerjiden savunma sanayine, bilişim teknolojilerinden gıda güvenliğine, sağlık yatırımlarından turizme kadar, her alanda sağlam adımlar atmak için istekli ve kararlı olmalıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin önüne büyük bir hedef koydu. Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacak. Bu hedefe yürekten inanıyoruz. Bunun yolunun, kalıcı siyasi istikrardan geçtiğini biliyoruz."



Topbaş, Türk milletinin koalisyon krizlerinden, demokrasi dışı müdahalelerden, iç ve dış şer odaklarının oyunlarından çok çektiğine değinerek, "Eğer, devletimiz bu tür saldırılara, tezgahlara ve güçsüz bırakma çabalarına karşı bugün önerdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli gibi korunaklı bir sisteme sahip olsaydı, kişi başına düşen milli gelirimiz hiç şüphesiz bugün birkaç kat daha fazla olurdu." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve AK Parti hükümetlerinin başarısı ve milletin desteği sayesinde yakın geçmişte devletin ve milletin varlığına yönelen tehditlerin bertaraf edildiğinin altını çizen Topbaş, aksi çabalara rağmen milletin birliğinin ve beraberliğinin bozulmadığını, ekonominin ciddi sarsıntılar yaşamadığını, cumhuriyet tarihi boyunca yapılamamış hizmetlerin, yatırımların gerçekleştiğini belirtti.



"Türkiye artık el kapılarında borç dilenen bir ülke değil"



Kadir Topbaş, Türkiye'nin artık el kapılarında borç dilenen bir ülke olmadığını, kendi uçağını, savaş gemisini, tankını, topunu, silahını, helikopterini yapabilecek güç ve seviyeye ulaştığını aktardı.



Çeşitli olumsuzluklara rağmen bu dönemde birçok yatırımın hayata geçirildiğini vurgulayan Topbaş, şöyle devam etti:



"Boğaz'a 3. Köprü'yü, Körfez Geçiş Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni hizmete açtık. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nden, İstanbul'a dünyanın en büyük havalimanından, Kanal İstanbul'dan söz ediyoruz. İstanbul'a bin kilometreden fazla metro hedefiyle yatırımlarımızı her yıl daha da arttırabiliyor, katrilyonlarca liralık hamlelerle dünyanın aklını başından alabiliyoruz."



Topbaş, bu başarıların devam etmesi için istikrarı bozabilecek her türlü riskten korunmuş bir sisteme ihtiyaç olduğuna dikkati çekti. 16 Nisan'ın bu nedenle günlerden bir gün, tarihlerden bir tarih olmadığını belirten Topbaş, şunları kaydetti:



"Milletçe karar vereceğiz. Daha güzel yarınlar için birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz için, gençlerimizin önünü açmak için, tarafsız ve bağımsız yargı için, gerçek anlamda görevini yapabilen parlamento için, 'evet' diyeceğiz. Türkiye, gönül coğrafyamızın son kalesidir. Milletimiz, kadim medeniyetler kurmuş, cihana insanlığı öğretmiş, Peygamber Efendimiz'in müjdesine mazhar olmuş, kutlu bir millettir. Tarih buna şahittir."



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da umudu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, gözü yaşlı anaların secdedeki duası olduğunu ifade eden Topbaş, mesajını şöyle tamamladı:



"Türkiye, dünyadaki adaletsizliğin, insafsızlığın, vicdansızlığın karşısına dikilebilecek tek güçtür. Türkiye, tüm insanlığın gelecek umududur. Türkiye, tesadüflere terk edilemez, maceralara sürüklenemez, 'Ne olursa olsun' denilemez. İşte bu yüzden, 'evet' diyelim, devlet sistemimize güçlü bir aşı yapalım. 'Evet' diyelim, krizler, kaoslar, belirsizlikler ve istikrarsızlıklar bir daha hiç yaşanmasın. 'Evet' diyelim, hizmet ve yatırımlar artarak devam etsin. 'Evet' diyelim, Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar kalıcı olarak korunsun. 'Evet' diyelim, millet iradesi ile devlet yönetimi arasına hiçbir güç giremesin. Büyük ve güçlü Türkiye için ben 'evet' diyorum. "