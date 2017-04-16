Kadir Topbaş Oyunu Kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu kullandı.



Topbaş, oyunu kullanmak üzere eşi Özleyiş Topbaş ile Florya'daki Murat Kölük İlkokulu'na geldi.



Burada 1277 numaralı sandıkta oyunu kullanan Topbaş, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Topbaş, halk oylamasına ciddi bir katılım olduğunu belirterek, "16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir gün de değil. Bugün ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir." dedi.



Katılımın milli iradenin sandığa yansımasında vatandaşların gösterdiği hassasiyeti ifade ettiğini dile getiren Topbaş, şunları kaydetti:



"Bundan çok memnunum. Oy kullananlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreç; değerlendirme yapılacak. Sonuç olarak inanıyorum ki, milletimizin her daim, her sandıkta o kadar hassas bir terazisi var ki, onun sonuçlarını hep gördük. Buna güveniyorum. Zaman zaman 5 sandık bir arada olduğunda 'Bu iş başarılamaz, yetişmez.' denilmişti. Orada bile çok dengeli, çok hassas mesajlar verildi tüm siyasilere. Milli iradenin yansıması konusunda burada da bu hassasiyetin yapılacağına inanıyorum. Siyasiler gereken konuşmalarını yaptı. İnsanlara bu konuda tavsiyelerde bulundu, bulunduk ama 'Söz milletin.' dedik. Milletin hassasiyetinin sandığa yansıması, arkasından yeni bir geleceğin başlaması demektir."



Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, dünyanın ciddi bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, bunun anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak Türk halkının önüne geldiğini söyledi.



Topbaş, "Türkiye'de 17 Nisan itibarıyla kardeşlik atmosferinin oluşması gerekir. 'Sen', 'ben' demeden, ötekileştirmeden, siyasi kimlikler bir tarafa bırakılarak, etnik ayrımlar yapılmaksızın, duygularımızla 80 milyonluk büyük bir aile olduğumuz ve kenetlenerek geleceğe yürümemiz gerektiği bilinciyle dünyaya bir mesaj vermemiz gerekiyor." diye konuştu.



Değişen dünyaya ayak uydurmak gerektiğini aktaran Topbaş, "Güçlü bir Türkiye'yi yapmak zorundayız. Atatürk'ün söylediği gibi muasır medeniyetlerin ötesine geçme adına bunu milletçe başarırız. Çanakkale'de, 15 Temmuz'da başardık, bunu başarırız. Birlikte olduğumuz zaman karşımızda hiçbir engel bizi durduramaz. Buna inanıyorum. Umutluyum, gelecek farklı olacak tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.