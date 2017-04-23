Kadir Topbaş Koltuğunu Küçük Başkana Devretti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın 23 Nisan'da koltuğunu 1 saatliğine devrettiği Yusuf Safa Varank'ın ilk talimatı 97 tane yeni kreş açılması ve maddi durumu yeterli olmayanlardan kreş ücreti alınmaması oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 1 saatliğine Yusuf Safa Varank'a devretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan kardeşi İlhan Varank'ın oğlu olan Yusuf Safa Varank, Başkan Topbaş'tan devraldığı koltuğa oturdu ve ilk talimatını verdi. Küçük Başkan, 97 yeni kreş açılması talimatını verirken, maddi durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarını kreşe ücretsiz alınmasını da istedi. Topbaş, makamını devrettiği Yusuf Safa ve diğer öğrencilerle yakından ilgilendi.



Makam devir tesliminin ardından öğrencilerle beraber salona geçen Başkan Topbaş, burada İBB Çocuk Meclisi'nin toplantısına katıldı. Çocuk Meclisi'nde de çocuklarla yakından ilgilenen Topbaş, diğer öğrencilerle beraber koltuklardan birine oturarak toplantıyı takip etti. Topbaş, toplantıda bir de konuşma yaptı ve öğrencilerin bayramlarını ve kandillerini kutlayarak, önemli mesajlar verdi. İBB Çocuk Meclisi'nde konuşan Topbaş, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Türkiye, genç nüfusuyla övünen bir ülke, nüfusunun büyük bölümü 18 yaş altı. Bir ülkenin gücü nüfusuyla ölçülmez esasında, yetişmiş insan gücüyle ölçülür. Sizler geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsanız veya hazırlarsak, ülkenin gücü o kadar güçlü hale gelecek. Bu bakımdan, bizler yöneticiler olarak sizlere, yarınlarınıza emin adımlarla yürüyebilmeniz için bu fırsatları vermek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, sizlerin yetişmesi demek, Türkiye'nin geleceği demek" dedi.



Belediye Başkanı Topbaş, konuşmasının ardından toplantıya katılan bütün öğrencilere bisiklet hediye edileceğini açıkladı.



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