Kadir Topbaş Koltuğunu 15 Temmuz Şehidinin Oğluna Devretti

Kadir Topbaş Koltuğunu 15 Temmuz Şehidinin Oğluna Devretti

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Belediye Başkanı Topbaş, Kadir Topbaş, 15 Temmuz