YENİ MEDYA ile POST-TRUTH ilişkisini, gerek teorik gerekse pratik birikim ve deneyimleriyle paylaşacak seçkin akademisyen ve uzmanların yapacağı sunumlarda, aşağıdaki sorulara yanıt aranacak.



"Post-Truth kavramı nedir? Türkçe karşılığı ne olmalı, nasıl olmalı?"



"Yeni Medya ile Post-Truth kavramlarının ilişkisi nedir? Hangisi diğerini besler?"



" Son dönemde "Alternatif Gerçeklik" terimiyle tartışılan olgular, insanlik tarihinin başından beri herkesçe bilinen gerçek/hakikat kavramını değiştirecek mi? Hakikat veya gerçek sözcüklerindeki mutlak kesinlik, yerini daha esnetilebilen bir gerçekliğe mi bırakacak? Yeni Medya, gerçeği gerçekliğe evriltmenin bir aracı mı olacak?



Post-Truth kavramı, siyaseti nasıl etkilemekte? Sosyal Medya Platformları, birey ve toplumları gerçeklerden kopartmak için siyaset ve siyasetçinin eline bir sihirli değnek mi veriyor?



"Yeni Medya'nın alternatif gerçeklerine karşı geleneksel medyanın gerçek arayışı, insanlık ve medyanın kurtuluşu olabilir mi?



"Yeni Medya üzerinde kurulan Teyit/Doğrulama oluşumları, Facebook, Twitter ve Google gibi Yeni Medya platformları yoluyla yaygınlaştırılan sahte ya da manipülatif haberlere karşı bir panzehir işlevi görebilir mi?"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Kadir Has Üniversitesi Büyük Salon



Mekan Adresi : Kadir Has Üniversitesi Başlangıç Saati : 26.04.2017 12: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 18: 30: 00



Kategori : Kadir Has Üniversitesi #YeniMedya17 Konferansı



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır