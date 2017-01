Kadir Has Üniversitesi ve Fatih Belediyesi "Fatih Yepgem" İçin Bir Araya Geldi

KADİR Has Üniversitesi ile Fatih Belediyesi arasında Fatih Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Programı (YEPGEM) için işbirliği anlaşması imzalandı.



Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi ve Fatih Belediyesi, akademik personeli ile lisans programları son sınıf öğrencileri, lisans ve lisansüstü program mezunları, tekno-girişimci adayları ve Kobiler bünyesinde



teknoloji tabanlı fikirleri olan kişilerin, yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştirmek üzere katma değeri ile teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek Ar-Ge ve Yenilikçi projelere, ülke ekonomisine ve ihracatına katkı vermesi, küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ekosistemine kazandırılması amacıyla destek verilmesini hedefliyor.



Ocak ayı itibariyle tanıtımları yapılacak olan Fatih YEPGEM'e, 18-35 yaş arasındaki kişi veya tüzel kişiler başvurabilecek. Yapılan başvuruların ardından, proje seçimi gerçekleşecek. Seçilen teknoloji tabanlı projeler aldıkları eğitim, danışmanlık ve mentorlük hizmetleriyle fikirlerini olgunlaştırarak, fon kaynağı sağlayabilecek destek programlarına yönlendirilebilecek ve anlaşmalı üniversitelerin alt yapı ve laboratuvarlarından ücretsiz faydalanma imkanı bulacak. Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KHAS iNEO) mentorları da proje sahiplerine destek verecek. Bu kişiler ayrıca Türkiye'nin ilk Hızlı Prototipleme Laboratuvarı olan FabLab İstanbul'un altyapı hizmetlerinden yararlanma fırsatı bulacak.



KHAS KULUÇKA MERKEZİ'NDE 1 SENEDE 15'İ AŞKIN PROJE



Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı O. Erhan Oflaz arasında imzalanan anlaşmanın ardından iş birliği hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi:



"Son 3 yıldır girişimcilik ve yenilikçilik konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuyu üniversitenin odak noktası haline getirdik. Bu sebeple geçen sene Kuluçka Merkezi'ni kurduk ve burada şu anda 15 civarında öğrenci ve hocalarımızın sahipleri olduğu şirket yapılanmış durumda. Amacımız üniversite çapında ve çevresinde girişimcilik, inovasyon ve yaratıcılık ekosistemini oluşturmak ve buna destek, fikir vermek, yönlendirme yaparak yeni fikirleri olan insanların önünü açmak. Biz bu çalışmaları yürütürken Fatih Belediyesi'nden de bize bir teklif geldi. Belediye de benzer bir sürecin içine girmiş durumda ve Fatih YEPGEM adından bir girişimcilik ve yenilikçilik merkezi oluşturuyorlar. Biz de bu merkezin geliştirilmesi için birlikte çalışacağız. Böylece ekosistemi, Kadir Has Üniversitesi ve çevresinden Fatih bölgesine oradan İstanbul'a yayıp ülke için faydalı eserler ortaya çıkarmaya çalışacağız."



"AMACIMIZ İNSANA HİZMET"



Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı O. Erhan Oflaz ise hedeflerinin insanlara hizmet etmek olduğunu ve bu noktada teknoloji tabanlı kolaylıklar sağlama konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kadir Has Üniversitesi'ne destekleri için teşekkür eden Oflaz konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Akademisyenler, proje sahiplerinin eğitimi aşamasında bize destek verecek. Bunun yanı sıra laboratuvarlardan ve diğer imkanlardan da yararlanma şansımız olacak. Bir hayalin endüstriyel bir ürün haline dönüşmesi noktasında her türlü desteği verebilecek kurumlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ocak ayı itibariyle de vatandaşlarımızdan katılım bekliyoruz. İnternet sitemiz üzerinden hayallerini bize yazabilirler. Bu yazılanlar bir jüri tarafından değerlendirilecek. Ürün haline gelebilecek olan hayal ve projelerin sahiplerine gerekiyorsa eğitim desteği, laboratuvar desteği verilecek. Eğer bu endüstriyel bir ürün olacaksa bunun için TÜBİTAK, KOSGEB gibi yerlerden maddi destek sağlanacak. Bu ürünleri hep beraber geliştirip, faydalanmayı hedefliyoruz." - İstanbul