Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı Ödüle Doymuyor
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 178 sporcunun katılımıyla iki hafta önce düzenlenen Türkiye Kürek Kupası Yarışları'ndan Akademik Erkeklerde birincilik ve Akademik Kızlarda üçüncülük ödülleriyle dönen Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, haftasonu Koç Üniversitesi ile yapılan Haliç Dostluk...
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 178 sporcunun katılımıyla iki hafta önce düzenlenen Türkiye Kürek Kupası Yarışları'ndan Akademik Erkeklerde birincilik ve Akademik Kızlarda üçüncülük ödülleriyle dönen Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, haftasonu Koç Üniversitesi ile yapılan Haliç Dostluk Kupası'nın da sahibi oldu.
15 Nisan'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen Türkiye Kürek Kupası Yarışları'nda Akademik Erkeklerde birincilik ve Akademik Kızlarda üçüncülük kazanan Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, geçtiğimiz haftasonu Haliç'te Koç Üniversitesi'ni de mağlup ederek yine şampiyon oldu. Kadir Has Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında 8 tekte 6 yıldır düzenlenen kürek yarışlarının bu seneki şampiyonu olan Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, bu sene şampiyonluğu alarak 6 yıllık mücadeleyi 3-3 eşitlemiş oldu.
Yarışmalar hakkında bilgi veren Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı Kaptanı ve Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Özgür Borazan, "Haliç Dostluk Kupası sadece Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi arasında düzenlenen bir yarış. İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi arasında yaklaşık 185 senedir yapılan bir yarış var. Her sene yaklaşık 6 km'lik bir mesafede yarışıyorlar. Biz de onları takip eden bir yarış düzenliyoruz. Yarış, bizim okulun önündeki Kayıkhaneden başlayarak Koç Üniversitesi'nin antrenman yaptığı yerin önünde bitiyor. Haftasonu bu yarışta şampiyon olduk" dedi.
HEYECAN ÜST SEVİYEDE
Haliç Dostluk Kupası Yarışlarının Koç Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi arasında sırayla düzenlendiğini ve özel motorlar tutularak seyircilerin 2 bin 200 metrelik yarışı başından sonuna takip edebilmelerini sağladıklarını söyleyen Borazan, "Gerek bizim için gerekse seyirciler için heyecan üst seviyede oluyor" dedi.
GEÇEN SENE DAHA KOLAY KAZANMIŞTIK
Kadir Has Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve Kürek Takımı kürekçisi Savrun Kanay da "6 senedir düzenlenen Haliç Dostluk Kupası Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi arasında düzenleniyor. Her sene bir okul düzenliyor. Bu sene Koç Üniversitesi düzenliyor. Birinci olduk, çekişmeli bir yarış oldu. 8 tek kategorisinde yarıştık. Yarışlar 2 bin metre oluyor, 1500 metreye kadar çok çekişmeli bir yarışma oldu bu sene. Geçen sene böyle değildi daha kolay kazanmıştık. Bu sene son 500 metrede kazandık diyebilirim. Sapanca'da ise şampiyona ve kupalar oluyor. Türkiye kupası ve Türkiye şampiyonası oluyor. Biz üniversite liginde yarışıyoruz. Sadece 8 tek değil diğer etaplar da oluyor. Bu etaplarda da tek küreklerin hepsinde erkeklerde birinci olduk. Kızlarda da genelde 3. olduk. Bizim açımızdan başarılı geçti. Önümüzde şampiyona var yine Sapanca'da olacak oraya gideceğiz, birinci olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
KIZLARDA ÜÇÜNCÜ OLDUK
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve Kürek Takımı dümenci ve kürekçisi Kübra Aksoyer ise şunları söyledi:
"Kürek çeken kişiler gittikleri yöne doğru oturmadıkları için dümenci yardımıyla yollarını buluyorlar ve aynı zamanda uzun yada kısa kürek diyerek onlara yarışta komut veriyorum. Bununla beraber kürek de çekiyorum. Sapanca'da yarışlarımız oluyor. Birkaç hafta önce Türkiye kupası yarışımızda kızlarda üçüncü olduk. Okuldaki kız takımımız yeni yeni gelişiyor. Ben ilk girdiğimde büyük bir eleme sürecinden geçtik ama geriye kalan sadece 2 kişiydi. Daha sonra yine 15 erkeğin yanında 2 yıl 2 kişi olarak sürdürdük. Bu yıl 2 kişi daha geldi. Bu şekilde biraz daha başarımız artmaya başladı. Yavaş yavaş geliştiriyoruz, şampiyonluğa doğru ilerlemeyi düşünüyoruz."