Kadir Has Üniversitesi Bursa Yükseköğretim Günlerinde Öğrencilerle Buluştu

KADİR Has Üniversitesi, Educaturk Bursa Yükseköğretim Günleri'nde öğrencilerle buluştu.



Eğitim ve kariyer imkanı arayan öğrencileri ve mezunları Türkiye'nin önemli üniversite ve eğitim kurumlarıyla buluşturan Educaturk Bursa Yüksek Öğretim Günleri, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) gerçekleşti. Bursa ve çevre şehirlerden gelen öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda katılımcılar, üniversitelerin yetkilileriyle bire bir görüşme ve bilgi alma imkanı buldular.



Fuarda Kadir Has Üniversitesi adına görev alan Rehber Öğretmen Özlem Filmer, "Hem Kadir Has Üniversitesi'nin bölümleri, bursları, eğitim olanakları hakkında öğrencilere bilgi vermek hem de öğrencilerin üniversiteye giriş koşulları, burslar, çift ana dal, yan dal, yurt olanakları gibi konularda bilgilendirme yapmak için buradayız" dedi. Büyük bir ilgiyle karşılandıklarını dile getiren Filmer, öğrencilerin özellikle, ilgi duydukları alanlar, bu alanlara giriş koşulları, geçen senenin taban puanları ve başarı sıralamaları gibi konularda sorular sorduklarını belirtti.



Fuarda, üniversitede aktif burslu olarak eğitimine devam eden öğrencilerle birlikte olduklarını vurgulayan Filmer, "Çünkü adaylar özellikle gitmeyi düşündükleri okullarda okuyan, oranın havasını soluyan, imkanları hakkında bilgi sahibi olan gençlerden bilgi almak istiyorlar" dedi. Üniversite olarak amaçlarının, yaşadığı topluma ayak uydurabilen, yenilikleri takip eden, kendi alanında bilgi ve birikime sahip olan bireyler yetiştirebilmek olduğunu söyleyen Filmer, "İstanbul'un kalbinde 20 yıldan bu yana eğitim veren bir kurumuz. Öğrencilerin üniversiteyi yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Böylece kampüs olanaklarıyla ilgili daha net bilgi sahibi olabilirler. Akademik kadromuzda yer alan hocalarla tanışma fırsatı bulup, onların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyebilirler. Bunun için tüm öğrencileri Cibali Kampüsümüze bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İstanbul