Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan'ın dayısı Mehmet İnan'ın cenazesine katıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 90 yaşında hayatını kaybeden Mehmet İnan'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Beşikçilik mesleğini icra eden sayılı sanatkarlardan olan merhum Mehmet İnan geçen yıl verdiği bir röportajda, "Ömrüm oldukça bu sanatımızı yaşatmaya devam edeceğim" demişti.
Sevenlerini üzen İnan'ın cenazesine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, eski Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan ve yakınları katıldı. - SAMSUN
Kadir Gürkan'ın Acı Günü
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan’ın dayısı Mehmet İnan’ın cenazesine katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan'ın dayısı Mehmet İnan'ın cenazesine katıldı.