Kaymakam Kadir Güntepe'nin FETÖ'cü Olduğunu Duyan Takibi Bıraktı

Eski Beytüşşebap Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

TAKİPÇİLER KİTLELER HALİNDE TAKİBİ BIRAKTI

Gözaltına alınmasıyla bugün tekrar gündeme gelen Kadir Güntepe, sosyal medya kullanıcılarının özellikle hendek operasyonlarından bu yana yakından tanıdığı bir isim. Beytüşşebap kaymakamlığı döneminde attığı tweetler ile gündeme gelen ve tartışma yaratan Kadir Güntepe, askere destek veren mesajlarıyla çok büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Ancak Güntepe'nin FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabında garip bir hareketlilik başladı.

YERLERİNE FETÖ YANLISI HESAPLAR GELDİ

Yaklaşık 111 bin takipçisi bulunan Güntepe'nin hesabı bir anda kan kaybetmeye başladı. Takipçi sayısı, gözaltına alınmasının ardından hızla azalmaya başladı ve 1 saat içinde 107 bine kadar düştü.

Ancak bu sert düşüş bir anda durdu ve Güntepe'yi yeni hesaplar takip etmeye başladı. Hesabı yeniden 108 binin üzerine çıkaran hesapların bazılarının 'meraklı' kullanıcılar olduğu; pek çoğunun ise FETÖ lehine tweetler atan ya da FETÖ hesaplarını retweet eden hesaplar olduğu görüldü.