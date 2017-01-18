Kadir Güntepe, Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadir Güntepe gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Güntepe'nin örgütün gizli haberleşme aracı olan BayLock'u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü tespit edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında Güntepe'nin Kayseri'de gözaltına alındığı öğrenildi.



Öte yandan, Güntepe'nin Elazığ'a atanmasının ardından henüz görevine başlamadığı, raporlu olduğu kaydedildi. - TOKAT