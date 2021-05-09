Kadir Gecesi kılınacak 12 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Kadir Geceniz mübarek olsun! Allah nice kandiller nasip eylesin! Kadir Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Bugün kılınacak namazlardan birisi de 2 rekatlık ve 12 rekatlık namazdır. Peki, Kadir Gecesi'ndeki 2 rekat namaz nasıl kılınır, ne okunur? Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır, ne okunur? Ayrıntılar haberimizde...

Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının 27. gecesi mübarek Kadir Gecesi'dir. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Kadir Gecesi'nde hangi namazlar kılınır? Kadir Gecesi 2 rekatlık namazın tarifi nedir? Kadir Gecesi 12 rekatlık namazın tarifi nedir? Kadir Gecesi'ne özel kılınacak namaz var mı? Kadir Gecesi namazları ve tariflerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Kadir Gecesi kılınacak 2 rekat ve 12 rekat namaz tarifi! Kadir Gecesi 2 rekatlık namaz nasıl kılınır? Kadir Gecesi 12 rekatlık namaz nasıl kılınır Şimdiden Allah kabul eylesin...

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince:

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.]

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ

27. gece 12 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere İnna Enzelna (Kadir Suresi), 10 kere de İhlas surelerini (Gulhuvallahüehad) okur, namazı bitirince:

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.]

'Allah-u Te'ala'nın bildikleri adedince, Allah-u Te'alanın bildikleri ağırlığınca ve Allah-u Te'alanın bildiği şeyler dolusunca şu zikirleri yapıyorum ki; Allah-u Te'ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur, Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur, Allah-u Te'ala her şeyden büyüktür, O pek yüce ve çok büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir şeye güç ve kuvvet yoktur.' der.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

NAMAZLARIN KISACA TARİFİ

12 REKATLIK NAMAZ TARİFİ:

rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi rekat : 1 Fatiha + 3 İnna Enzelna (Kadir Suresi) + 10 İhlas Suresi

Namaz bitince [Subhanellahi velhamdülillahi velâilêhe illallahü vellahüekberu velâhavle velâguvvete illabillahilaliyyilzim. Adedemâalimellahu vezinetemâalimellahu vemilemâelimellah.] okunur.

KADİR GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Tarifini paylaştığımız bu namazlar bugün 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece kılınmaktadır.