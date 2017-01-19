Kadıoğlu, Arıcıları Ziyaret Etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis'in Musabeyli ilçesinde genç çiftçi projesi kapsamında destek verilen arıcıları ziyaret etti.



Kadıoğlu beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elamanları ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen genç çiftçi projesi kapsamında desteklenen arıcıları ziyaret ettiler. Yürütülen projeleri yerinde inceleyen Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, arıcılar ile bir araya geldi. - KİLİS