Kadınların Römork Kasasındaki Tehlikeli Yolcuğu Fotoğraflara Yansıdı

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerindeki bir traktör römorkunda çekilen fotoğraf görenleri bu kadarına da pes dedirtti.



Çayırbağ beldesi çıkışında fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerde karayolunda ilerleyen traktörü görenler gözlerine inanamadı. Trafik güvenliğinin hiçe sayıldığının gözlendiği görüntüde 5 kadının traktörün römorkunun arka kapağına oturarak yolculuk ettikleri görüldü. Traktör sürücünün şehirlerarası bir yolda olduğu için hızlı bir şekilde ilerlemesi ise tehlikeyi iyice arttırdı.



Öte yandan, römorkta tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan kadınların var olan ve belki de ölümle sonuçlanabilecek bir şekilde yolculuk yaptıklarından adeta habersiz oldukları izlenimi vermeleri, yani oturdukları römorkun kapağında rahat tavırlar sergilemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR