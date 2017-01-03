Kadınların Ördüğü Kışlık Giyecekler Çocukları Isıttı

CHP Torbalı İlçe Kadın Kolları üyelerinin, ilçenin dağ mahallelerinde yaşayan çocuklar için ördüğü kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ve süveterler sahiplerine ulaştırıldı.



Havaların soğumasıyla özellikle ilçenin dağ mahallelerindeki çocukları soğuktan korumak için kampanya başlatan CHP Torbalı İlçe Kadın Kolları üyesi kadınlar, kendi elleriyle kazak, atkı, bere, hırka ve süveter ördü.



Ördükleri kıyafetler için özel hediye paketleri hazırlayan kadınlar, bunları Saipler, Bozköy, Dağkızılca, Ormanköy, Dağtekke mahallelerinde yaşayan çocuklara dağıttı. Soğuk havada dağıtılan hediyeler çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.



CHP Torbalı Kadın Kolları Başkanı Fetiye Şengüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havalarda çocukların üşümemesi için böyle bir kampanyayı başlattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Torbalı'nın dağ mahallelerinde yaşayan bazı çocuklar ailesinin maddi durumu yerinde olmadığı için soğuk havalarda zor şartlar altında eğitim görüyor. Soğukta giyecek kazağı, beresi, atkısı olmayan çocuklarımız var. Burada hazırladığımız kazak ve berelerin maddi olarak çok büyük bir maliyeti yok. El emeği ile hazırlanan bu giyeceklerin manevi değeri çok fazla. Eline şiş ve örgü ipini alan bayanlarımız ellerinden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalıştılar."



Öğrencilerin bot ihtiyacının olduğunu da tespit ettiklerini anlatan Şengüzel, bu ihtiyaçların da karşılanması için çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.