Kadınların Korkulu Rüyası Yakalandı

Samsun'da sokakta kadınları öptüğü iddia edilen 17 yaşındaki genç gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, daha önce sokak ortasında karşılaştığı kadınları öptüğü suçlamasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve mahkemece serbest bırakılan 17 yaşındaki M.G., yine bir kadını sokak ortasında dudağından öptüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.G., çocuk savcısı tarafından akli dengesinin tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde sevk edildi.



(Muammer Ay/İHA) - SAMSUN