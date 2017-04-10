Kadınların Kimse Onları Görmüyorken Yaptıkları 14 Komik Davranış
Kadınların tek başına kaldıklarında daha rahat ve salaş bir şekilde takıldıklarını çizimleri ile anlatan Amerikalı sanatçı Sally Nixon ortaya bir birinde ilgi çekici çizimler çıkarmış.
Kadınların tek başına kaldıklarında daha rahat ve salaş bir şekilde takıldıklarını çizimleri ile anlatan Amerikalı sanatçı Sally Nixon ortaya bir birinde ilgi çekici çizimler çıkarmış.
İşte Nixon'un kaleminde kadınlar…
Sally Nixon'ın diğer çalışmalarına Buradan ulaşabilrisiniz
Kadınların Kimse Onları Görmüyorken Yaptıkları 14 Komik Davranış yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.
Kaynak: Sosyalmania.com
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