Kadınların Kimse Onları Görmüyorken Yaptıkları 14 Komik Davranış

Kadınların tek başına kaldıklarında daha rahat ve salaş bir şekilde takıldıklarını çizimleri ile anlatan Amerikalı sanatçı Sally Nixon ortaya bir birinde ilgi çekici çizimler çıkarmış.

Kadınların Kimse Onları Görmüyorken Yaptıkları 14 Komik Davranış

Kadınların tek başına kaldıklarında daha rahat ve salaş bir şekilde takıldıklarını çizimleri ile anlatan Amerikalı sanatçı Sally Nixon ortaya bir birinde ilgi çekici çizimler çıkarmış.

İşte Nixon'un kaleminde kadınlar…



























Sally Nixon'ın diğer çalışmalarına Buradan ulaşabilrisiniz

Kadınların Kimse Onları Görmüyorken Yaptıkları 14 Komik Davranış yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.


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