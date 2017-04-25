Kadınların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti

Batman'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte yürüyen 4 kadın arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada, bir kadın, başka bir kadını karnından bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşlar, olay yerine gelerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Ancak saldırgan kadınlar, vatandaşları tehdit ederek, bölgeden ayrılıp kayıplara karıştı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerine gelen polis, incelemelerde bulunarak, kayıplara saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma da başlatıldı.Görgü tanığı esnaf Kerim Erdem, 4 kadının tartışarak yürüdüklerini ve bir müddet sonra durarak kavgaya tutuştuklarını belirterek, "Arkadaşlar kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak kadınlar bıçakla bunları tehdit edince diğer kadını bıçakladılar. Ambulansa haber verdik yaralı kadın hastaneye kaldırıldı" dedi.