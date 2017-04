Kadınlardan 'Evet'e Tam Destek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu Başak Konakları Aile Merkezinde kadınlarla bir araya geldi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte Başak Konakları Aile Merkezini ziyaret etti. Koçer ile Fadıloğlu, kadınlar ile bir süre sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Anayasa değişikliğine ilişkin kadınların tüm sorularını yanıtlayan Koçer ile Fadıloğlu, kadınlardan destek sözü aldı.



Sistemin demokratik bir sistem olmadığı algısı yanlış



Türkiye'de rejimin değiştirileceğine ilişkin yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, "Başkanlık sisteminde hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis, 5 yılda bir seçimle belirlenecek. Tek adamlık sisteminde meclis yoktur, hükumet yoktur. Biz de ise her ikisi de var. 2007'de AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Biz de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini halk yapsın dedik. Şimdi o değişikliğin hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Başbakanlığı da Cumhurbaşkanlığı da tek kişide topluyoruz. Siyasi partileri, meclisi kaldırırsanız o zaman tek adamlık olur. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimle gelecek. Bu sistemde seçilecek başkanın, daha çok kesime hitap etmesi gerekiyor. Türkiye'de rejim değişmiyor, sistem değişiyor. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ülkemizin önündeki engelleri aşması için sistemin değişmesi gerekiyor. Bu nedenle 16 Nisan ülkemiz için milat olacak. Referanduma sayılı günler kala vatandaşın kafasında soru işareti bırakmamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Milletin aklıyla kimse alay etmesin"



Milletin her şeyin en iyisini bildiğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Hepimiz biliyoruz ki 1982 Anayasasının değişmesi noktasında herkes hemfikir. 80 ihtilalini yaşayan herkes o dönemde sanki bir kurtarıcı geliyormuş gibi kim geliyorsa gelsin, bizi şu sıkıntıdan kurtarsın, dedi. Ondan sonra bir anayasa paketi getirdiler. O dönemde yapılan anayasa, demokratik bir anayasal düzenleme değildi. Yapılan çalışma, askeri bir darbenin sonucundaydı. Bugün 1982 Anayasası bizim önümüzü tıkıyor. 1982 Anayasasını değiştirmek için Meclis'teki tüm partiler aynı fikirde buluştu. Fakat hiç kimse Anayasayı değiştirmek için uğraşmadı. Son 15 yılda bu memleket nasıl yol aldı? Bu memleketin yüz ölçümü değişmedi, yeni bir kaynak bulmadık, petrol bulamadık, altın bulmadık ama bu memleket çok hızlı yol aldı. Tek sebebi var. Yamalı bohça ortadan kalktı ve tek başına iktidarın sayesinde bu noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte de daha hızlı karar alabilmek ve bu memleketi daha ileri götürebilmek adına Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ortaya çıkarıldı. Bizim hız almamız için bu değişikliği mutlak suretle yapmamız gerekiyor. Milletin aklıyla kimse alay etmesin. Milletimiz her şeyin en iyisini biliyor. Bu değişimde kimseye oy vermiyoruz. Kimseyi seçmiyoruz. Geleceğimizin daha düzgün dizayn edilmesi için 'evet' mi 'hayır' mı diyoruz. Yaptığımız işlem sadece bu. Başka bir şey değil. Şu an imkanlarımız çok iyi durumdadır. Refah seviyemiz her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP