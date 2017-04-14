Kadınlardan Daha Fazla Hayvan Heykeli Olması Başbakan'ı Harekete Geçirdi

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da kadın heykellerinin sayısının hayvan heykellerinden daha az olduğunu ortaya koyan bir araştırmanın ardından İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, daha fazla kadın heykeli dikilmesi için başlatılan kampanyaya desteğini açıkladı.





İngiltere'de yayınlanan i gazetesinin haberine göre Edinburg'da yalnızca iki kadın heykeli bulunuyor. Bunlardan biri Kraliçe Victoria, diğeri de Helen Crummy.



Başlatılan kampanya kapsamında İskoçlardan heykelinin dikilmesini istedikleri kadınların isimlerini göndermeleri talep edildi.



Heykellerin kitle fonlama yöntemiyle yapılması hedefleniyor.



Önerilen isimler arasında Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki cephelerde hemşirelik yapan ve İskoç Kadın Hastanesi'ni kuran Dr. Elsie Inglis, Britanya'nın ilk doğum kontrol kliniğini kuran Marie Stopes, yazarlar Muriel Sparks ve JK Rowling ile İskoçya'nın en fazla madalyaya sahip kadın Olimpiyat atleti Katherine Grainger bulunuyor.





Kampanyayla ilgili konuşan Nicola Sturgeon, "Edinburgh'un ünlü kadınları, ünlü erkekleri kadar heykele sahip olmalı" diye konuştu.