Kadınlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Tablosu

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde seramik eğitimi gören 15 Adanalı kadın toplu açılışlar için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz direnişini kabartma tekniği ile tasvir edildiği özel bir tablo hediye etti.



Tablo, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naci Kazan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana Sanayi Odasınca (ADASO) düzenlenen "50. Yıl Onur Gecesi"nde takdim edildi. Tabloyu yakından inceleyerek bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdikleri emek ve güzel eserden dolayı Yüreğirli kadınlara teşekkürlerini ve selamlarını iletti.



"15 Temmuz'u ölümsüzleştirdiler"



15 Temmuz Milli Direniş tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Türk Milleti, 15 Temmuz'da hain FETÖ/PYD örgütüne ve onların işbirlikçilerine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülerek tanka, topa, silaha vücudunu siper etmişlerdir. Söz konusu vatanı olduğunda gözünü bile kırpmadan ölüme koşan asil bir milletiz. Kültürevlerimizde eğitim alan kadın kursiyerlerimiz de, bu anlamlı mücadeleyi ölümsüzleştirmek istediler. Yüreğirli kadınlarımıza fırsat verildiğinde çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını gördük. 15 günde tamamlanan eserin yapımında emeği geçen 15 kadın kursiyerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Tablo böyle yapıldı



Tamamen el emeği göz nuru eseri olan 15 Temmuz Milli Direniş Tablosu şöyle yapıldı:



"Kaolen, kil, alümina ve şamot malzemeleri karıştırılıp yoğrulmasından sonra 2 gün dinlendirilen seramik çamuru 1040 derece fırınlandıktan sonra sırlandı. Süslemeleri yapıldıktan sonra da 810 derecede fırınlanan tabloda kullanılan Türk Bayrağı saf ipekten dokundu, ay yıldız ise altın sırma ile işlendi." - ADANA