Kadınlara Seslendi: Telefon Defterlerinizi Açın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sevgili hanımefendiler 6 gün kaldı. Bu 6 günde lütfen ulaşabildiğiniz tüm hanım kardeşlerimize ulaşalım. Telefon defterlerinizi açın" dedi.



AK Parti Gaziosmanpaşa Kadın Kolları Başkanlığı referandum çalışmaları kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katıldığı 'Gaziosmanpaşalı Kadınlar ile İstişare Toplantısı' düzenledi Toplantıya Bakan Kaya'nın yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,kanaat önderleri ve parti teşkilatından kadınlar katıldı.



"TÜRKİYE'DE İSTİKRARI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"



İstişare toplantısında salonda bulunan kadınlara seslenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin içeriğini anlattı. Konuşmasında sık sık 15 Temmuz'dan bahseden Kaya şu ifadelere yer verdi;



"15 Temmuz sonrası milletimiz artık kararını vermiştir. Bu millet 15 Temmuz'da milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını tüm dünyaya göstermişti. 15 Temmuz'da bu millet vesayetin karşısında durmuştu. Bizim 15 Temmuz sonrası bu değişikliği getirmemiz kaçınılmazdı. Şimdi 15 Temmuz ruhuyla 16 Nisan'da çok güçlü bir Evet diyerek Allah'ın izniyle Türkiye'de bu dönüşümü sağlayacağız. Yeni getireceğimiz hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getireceğiz."



"TELEFON REHBERLERİNİ AÇIN"



Bakan Kaya ayrıca kadınlardan referandum çalışmalarına katılmalarını da istedi. Kadınlardan seçim gününe kadar telefon aracılığı ile kararsız kadın seçmenleri ikna etmelerini isteyen Kaya, "Sevgili hanımefendiler, 6 gün kaldı. Bu 6 günde lütfen ulaşabildiğiniz tüm hanım kardeşlerimize ulaşalım. Telefon defterlerinizi açın. Hepinizin telefonunda en az yüzlerce hanımefendinin telefonu kayıtlıdır. Onlara bir bir ulaşalım. Bu değişikliğin bir memleket meselesi olduğunu anlatalım. Bu değişiklik önümüzdeki yüz yılların dönüşümünü sağlayacak." dedi.



Toplantıda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bir konuşma yaptı. Kadının siyaset ve iş hayatındaki önemini anlatan Başkan Usta, "Elbette kadınlarımızın siyasette yeri önemli. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Gaziosmanpaşa Belediyemizde bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nde olmak üzere toplamda 6 tane bayan meclis üyemiz var. Diğer ilçelere ve partilere göre oldukça fazla. Bu oran nüfusla oranlanınca oldukça az. Milletvekili ve bakan olarak baktığımız zaman bunlar da yetersiz. Ama Türkiye'nin bu anlamdaki gelişmelerine baktığımız zaman, kadınların bu yerlerde etkin rol almasını bekliyoruz" dedi.



(Serdal Altıntepe / İHA)