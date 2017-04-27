Kadınlara Sağlık Taraması

Karesi Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitimleri Kocaavşar'da yapıldı.



Kadınların sosyal hayata katılması ve kadın istihdamının arttırılması konusunda bir çok çalışmaya imza atan Karesi Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği sağlık taraması ve kadın farkındalık eğitimleri sürüyor. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirilen eğitimler Kocaavşar Mahallesi'nde devam etti.



Sağlık taraması kapsamında kadınların şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı, boy ve kilo endeksleri hesaplandı. Ayrıca kadınlara 'kadın kanserleri' konusunda eğitimler verildi.



Sağlık taramaları ve farkındalık eğitimleri Yeniköy ve Şamlı'da da gerçekleştirilecek. - BALIKESİR