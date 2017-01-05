Kadınlara Özel 'Diyet Menülü' Lokanta

MESUT VAROL - Van'da yaşayan girişimci Büşra Beyer tarafından açılan ve diyetisyen kontrolünde özel yemeklerin servis edildiği lokanta ilgi görüyor.



Beyer, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle, İki Nisan Caddesi'nde, sadece diyet yemeklerinin sunulduğu restoran açtı.



Lokantanın bulunduğu mekanın bir bölümünü spor, bir bölümünü de dans salonuna dönüştüren Büşra Beyer'in işletmesinde yemekler diyetisyen kontrolünde hazırlanıyor.



Salata çeşitleri, balık, köfte ve birbirinden farklı birçok diyet yemeğin servis edildiği restoranda, 4 kişiye de istihdam sağlandı.



"Kaloriler hesaplanıyor"



Büşra Beyer, lokantada uzman aşçılarca hazırlanan yemeklere müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



İşletmesini müşterilerinin rahat bir şekilde hem spor yapmaları hem de yemek yemelerini sağlamak üzere tasarladığını anlatan Beyer, "Birçok kadın spor yaparak zayıflamaya çalışıyor, ancak yemek tercihi konusunda yanlış seçimlerde bulunuyor. Diyet lokantamızda ise yemekler diyetisyen kontrolünde yapılıyor ve kaloriler ayrı ayrı hesaplanıyor." dedi.



Beyer, sağlıklı, titiz ve rahat mekanlarda yemek yemek isteyenlerin lokantasını tercih ettiğini belirterek, "İş yerimde çalışanların tamamı bayanlardan oluşuyor. Burada müşterilerin kendilerini özgür hissedebileceği tüm imkanları sağladık. Özellikle kadınlar buraya geldikten sonra çok şaşırıyorlar. Kulaktan kulağa duyulunca da ilgi gösteriyorlar. Özellikle kadınların böyle bir iş yeri açması, onları daha da mutlu ediyor." diye konuştu.



Doğum günleri de kutlanıyor



Serap Keskintunç adlı müşteri, sürekli yemek yediği lokantanın özellikle bayanların rahatlıkla tercih edeceği bir mekan olduğunu anlattı.



Lokantada müşterilere her imkanın sağlandığını anlatan Keskintunç, şöyle devam etti:



"Bölgede böyle bir yerin olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Ama geldikten sonra çok hoşuma gitti. Kadınlar buraya sadece yemek için değil, doğum günü gibi organizasyonlar için de geliyor. Bölgede kadın girişimci sayısı çok az. Bu anlamda bir kadın girişimcinin böyle bir mekanı açması bizler için örnek teşkil ediyor."