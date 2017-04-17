Kadınlara Laf Attığı İddia Edilen Gence Meydan Dayağı

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, düğün salonu önünde kadınlara laf attığı iddia edilen 24 yaşındaki Orhan S., çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Orhan S. alkollü olduğunu, ancak kadınlara laf atmadığını söyledi.



Orhangazi İlçesi'nde, iddiaya göre, durduğu düğün salonu önünde kadınlara laf atarak taciz eden Orhan S.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Orhan S. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı.



Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Orhan S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Orhan S. alkollü olduğunu ancak kadınlara laf atmadığını belirterek neden dövdüklerini anlamadığını söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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